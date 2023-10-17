Şahika Ercümen'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel yeni rekor "Hatay'a nefes ol" sloganı

Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen Hatay'da gerçekleştirdiği denemede, paletsiz değişken ağırlık kategorisindeki rekoru kırdı.

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Şahika Ercümen'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel yeni rekor "Hatay'a nefes ol" sloganı

Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen Hatay'da gerçekleştirdiği denemede, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu 106 metre ile kırdı.

Ercümen, deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için "Hatay'a nefes ol" sloganıyla organize edilen rekor denemesi için zorlu antrenmanlarını tamamladı.

DALIŞ HATAY'DA GERÇEKLEŞTİ

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında suya giren sporcu, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Sırp asıllı Lena Balta'nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu 106 metrelik performansıyla geliştirdi.

Şahika Ercümen'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel yeni rekor "Hatay'a nefes ol" sloganı - Resim : 1

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