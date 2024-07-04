Milli Güreş Takımı Yıllar Sonra Yeniden Avrupa Şampiyon Oldu

20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak 10 yıllık bir aradan sonra tekrar Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda 20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı; 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Bu sonuçla 123 puan toplayan milli takım, 10 yıl aradan sonra yeniden Avrupa şampiyonu oldu. Öte yandan 116 puanla Gürcistan ikinciliği, 93 puanla Azerbaycan ise üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonu'nu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sırbistan’da, 1-7 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası’nda, U20 Grekoromen Güreş Milli Takımımız 123 puan toplayarak Avrupa Şampiyonu oldu.116 puanla Gürcistan ikinci sırada yer alırken, 93 puanla Azerbaycan ise üçüncü sırada yerini aldı.

U20 Grekoromen Güreş Milli Takımımız toplamda 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Alperen Berber’den Altın Madalya

Sırbistan’da, 1-7 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası’nda, grekoromen stil 82 kilogramda ülkemizi temsil eden sporcumuz Alperen Berber, Azerbaycanlı rakibi İsmayil Rzayev’i 8-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Cemal Yusuf Bakır’dan Gümüş Madalya

Sırbistan’da, 1-7 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası’nda, grekoromen stil 130 kilogramda ülkemizi temsil eden sporcumuz Cemal Yusuf Bakır, Gürcü rakibi Saba Chilasvili’ye mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Muhammed Ali Göçmen’den Gümüş Madalya

Sırbistan’da, 1-7 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası’nda, grekoromen stil 72 kilogramda ülkemizi temsil eden sporcumuz Muhammed Ali Göçmen, Litvanyalı Rokas Cepauskas’a mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şervan Çınar’dan Bronz Madalya

Sırbistan’da, 1-7 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası’nda, serbest stil 55 kilogramda ülkemizi temsil eden sporcumuz Şervan Çınar, Azerbaycanlı rakibi Rahim Hasanov’u 8-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Servet Angi’den Bronz Madalya

Sırbistan’da, 1-7 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası’nda, grekoromen stil 60 kilogramda ülkemizi temsil eden sporcumuz Servet Angi, Macar rakibi Edmond Domokos’u 9-0 teknik üstünlükle yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA