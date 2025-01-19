Mersin Spor Kulübü’nden Önemli Başarı, Yıllar Sonra Türkiye Kupası'nda

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı uzun yıllardan sonra sevindiren bir gelişmeyi duyurdu. Takım, Türkiye Kupası’na katılmaya hak kazandı.

Mersin Spor Kulübü’nden Önemli Başarı, Yıllar Sonra Türkiye Kupası'nda

Mersin Spor Kulübü, ligin ilk yarısında aldığı sonuçların ardından Türkiye Kupası’na katılmayı garantiledi.

Kulüp Başkanı Berkay Üstündağ, uzun yıllar sonra elde edilen bu başarıyı şöyle duyurdu: Hedeflerimize ulaşmaya başlamanın mutluluğunu ve 2009-2010 sezonu sonrasında Mersin’i ilk defa Türkiye Kupası’na katılacak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Mersin Spor Kulübü’nden Önemli Başarı, Yıllar Sonra Türkiye Kupası'nda - Resim : 1

“İYİ BİR KADROYA SAHİBİZ”

Üstündağ, sezonun ikinci yarısında da aynı azimle mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek “Bunu başarabilecek çok iyi bir kadroya sahibiz. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasınlar. Türkiye Kupası’nda da finale kadar gidebilmek için elimizden gelen tüm mücadeleyi göstereceğiz” dedi.

Mersin Spor Kulübü’nden Önemli Başarı, Yıllar Sonra Türkiye Kupası'nda - Resim : 2

Kaynak: İHA

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