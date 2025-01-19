Bursaspor Taraftarından Filistin Bayraklı Koreografi
Bursaspor, TFF 3'üncü Lig'in ikinci yarısının ilk maçında sahasında Düzcespor'u ağırladı. Karşılaşma öncesi yeşil-beyazlı taraftarlar, tribünde Filistin bayrağı açarak, Gazze’de yaşanan katliama tepki gösterdi.
TFF 3'üncü Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor, ikinci yarının ilk maçında Düzcespor'u ağırladı.
Golsüz beraberlikle tamamlanan karşılaşma öncesi seremonide yeşil-beyazlı taraftarlar; kırmızı, siyah, yeşil ve beyaz renkli pankartlar açarak Filistin bayrağı oluşturdu.
Tribünlerden, koreografi esnasında 'Kahrolsun İsrail' sloganları yükseldi.
Kaynak: DHA