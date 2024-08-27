Mehmet Demirkol'dan Çok Konuşulacak Açıklamalar: 'Ben Söylersem Davalık Olabilir'

Ünlü spor yorumcu Mehmet Demirkol, gündeme bomba gibi düşen Galatasaray'da kulüp içindeki bazı kişilerin karaborsadan bilet sattığı iddiaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KARABORSA BİLET İDDİALARI

Galatasaray'da kulüp içindeki bazı kişilerin, yeni sezon kombine ve maç biletlerini henüz satışa çıkmadan elde edip, karaborsadan fahiş fiyatlarla sattığı iddia edildi. Bu yöntemle yaklaşık 54 milyon Euro'luk dev bir kazanç elde edildiği de iddialar arasında yer aldı.

DURSUN ÖZBEK: ELİNİZDE BELGE VARSA BİZE DE SÖYLEYİN

Galatasaray başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde karaborsa bilet iddiaları hakkında şunları söyledi: "Galatasaray ve karaborsa bilet satışı yan yana getirilmek isteniyor. Birisi gelsin desin ki ‘Şu maçın biletini, şu kişiden, şu paraya aldım.’ Elektronik ortamda kimin ne bileti aldığı belli. Elinizde bir belge ve bilgi varsa gelin bize söyleyin.

Bu işin ilk üzerine gidecek ve insanların gerekli cezayı alması konusunda ilk harekete geçecek kişi ben ve yönetim kurulu. Eğer birisi bu işi elinde belge var gibi söylüyor ve bana müracaat etmiyorsa o kişiyi müfteri olarak yaftalamak lazım."

'BEN SÖYLERSEM DAVALIK OLABİLİR'

Mehmet Demirkol ise, Galatasaray'daki iddialar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demirkol, "50 milyon Euro falan büyük para. Kara borsa Türkiye’de suç. Satışa çıkınca alır ve satarsın, bir de kaynağından daha piyasaya çıkmamış ürünü alıp satıyorsan, bu karaborsa değil, başka bir şey. Ceza hukukçuları ne olduğunu söylesinler. Ben söylersem davalık olabilir" dedi.

DURSUN ÖZBEK'E SESLENDİ

Sözlerine devam eden Demirkol, Dursun Özbek'e şu sözlerle seslendi:

"İçeride çalışan onu piyasaya vermeden satıyor, bu hırsızlık. Kendi işyerinden mal çalıyorsun. Bu karaborsa değil. Dursun Özbek kanıtı olan gelsin anlatsın diyor. Tribüne gidin başına böyle bir şey gelen var mı diye sorun, görün."