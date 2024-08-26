Eski A Milli Futbolcudan Sürpriz Karar! Futbolu Bırakıyor

Eski A Milli Futbolcumuz Oğuzhan Özyakup, 31 yaşında futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı.

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Eski A Milli Futbolcudan Sürpriz Karar! Futbolu Bırakıyor

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Oğuzhan Özyakup 31 yaşında emeklilik kararı aldı.

Oğuzhan Özyakup emeklilik kararı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yaz Süper Lig'den teklif yapan tüm takımlara ilgileri için çok teşekkür ederim. Ama ben kendimi her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak hissettiğim ve her zaman öyle anılmak istediğim için başka bir kulüpte oynamam mümkün değildi. Futbola verdiğim sonsuz değere karşılık yeterli hedefler olmadığı için profesyonel Futbol kariyerimi sonlandırma kararı aldım"

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.

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