Marmaris MIYC Kış Tofersi Yar Yarışları 4. Ayağı Sona Erdi

Muğla'nın Marmaris İlçesinde gerçekleştirilen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 4. ayak mücadelesi başarıyla tamamlandı. 5. ayak mart ayı sonunda düzenlenecek.

Marmaris MIYC Kış Tofersi Yar Yarışları 4. Ayağı Sona Erdi

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği Kış Trofesi'nin 4. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Azerbaycan, Belarus, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Ukrayna'dan 30 yelkenli yat ile 270 sporcu katılım gösterdi.

Netsel Marina'dan açılan yatlar, ilk yarışa başlamadan önce bir süre antrenman turları attı.

Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinden yarışa başlayan yatlar, rakiplerini geçerek finişe gelmeye çalıştı. Ayağın son günü tek yarışla bitirildi.

Altı ayaktan oluşan trofenin beşinci ayağı, 29-30 Mart'ta yapılacak.

Trofenin 4. ayağında gerçekleştirilen yarışlar sonunda sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve kaptanları şöyle:

- ORC-A

1- Vakkorama (Erhan Karaca)

2- Lagertha (Konstantin Bezpalko)

3- Mersin Yelken Akademisi 5 (Oytun Çalışlar)

- ORC-B

1- Flyer (Tora Kutoğlu)

2- Strekoza (Mikhail Mishchenko)

3- FOX L (Andrey Bratan)

- ORC-C

1-Omani (Tunca Çalışkan)

2- Atiye-FAB CO (Tolga Gökova)

3- Aurora X (Burak Algon)

- ORC-D

1- VMG-Carbotix (Doğukan Kandemir)

2- Tok Sailing (Onur Tok)

3- Jazzgir-Nissan Sailing Team (Bartu Özsoy)

Kaynak: AA

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