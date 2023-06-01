Marek Hamsik futbolu bırakacağını açıkladı

Trabzonspor'un 35 yaşındaki Slovak futbolcusu Marek Hamsik, futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

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Marek Hamsik futbolu bırakacağını açıkladı

Trabzonspor'un 35 yaşındaki Slovak futbolcusu Marek Hamsik, sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıracağını duyurdu. Bu sezon ligde 22 maça çıkan yıldız oyuncu 2 gol ve 1 asistlik katkı yapabilmişti.

"SON MAÇIMA ÇIKACAĞIM"

Marek Hamsik: "Bütün oynadığım futbol kulüplerine bana bu şansı verdikleri için teşekkür ederim. Aileme ve yakın arkadaşlarıma her zaman yanımda oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Benim için harika yolculuktu, artık bu yolculuğun sonlarına doğru geliyorum. Son maçların tadını çıkaracağım."

SÖZLEŞMESİ BİTİYORDU

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Slovak oyuncunun aldığı bu karar sürpriz olarak nitelendirildi. Ülkesine dönüp futbolu ülkesinde bırakması beklenen Hamsik, kariyerini Trabzonspor'da noktalama kararı aldı.

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