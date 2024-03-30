Mali ve sportif anlamda zor günler geçiren Altay'da yönetim değişikliği

Mali ve sportif anlamda zor günler geçiren Altay Kulübü'nde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleşti. İki adayın yarıştığı olağanüstü genel kurulda başkanlığa Süleyman Özkaral seçildi.

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Mali ve sportif anlamda zor günler geçiren Altay'da yönetim değişikliği

Altay Kulübü'nde Olağanüstü Genel Kurulda, Süleyman Özkaral'ın listesi 59, Erdal Kırtaş'ın listesi ise 42 oy aldı.

Özkaral başkanlığındaki yönetim kurulunda Suat Dinç, Polat Özen, Burakcan Ayvaz, Muhammed Bera Özçelik, Burak Şenyüz, Caner Kafel, Aybora Kıvılcım, Kubilay Belen, İbrahim Sarıkaya, Hakan Has, Ali Oğuz Yavaş, Barış Tuaç, Erkan Karaoğluol, Yılmaz Ok ve Serhat Tuğal yer aldı.

Hedefimiz Son 8 Haftayı Düzgün Bitirmek

Özkaral, yaptığı konuşmada, takımın gerçekçi bir plan çerçevesinde zorlukları öncelik sırasına göre çözmeye çalışacaklarını belirterek, ilk hedeflerinin 1. Lig'in kalan son 8 haftasını en düzgün şekilde bitirmek olduğunu vurguladı.

Özkaral, "Sonraki hedefimiz mevcut kadro içerisinde büyük özveri göstererek kalan futbolcularımızın mali sorunlarını çözüme kavuşturmak ve kadrodaki tüm oyuncularımızın kulübümüzde devam etmesini sağlamaktır." dedi.

Ayrıca Özkaral, yeni bir şirketleşme modeli geliştirmek istediklerini belirterek, "Şirketleşmenin Türkiye’nin çok kıymetli ve önemli markası olan kulübümüze çok daha fazla kaynak ve girişimciyle buluşturacağına inanmaktayız." diye konuştu.

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