Fenerbahçeli Nigel Hayes-Davis Euroleague'in sayı rekorunu kırdı

THY Euroleague'nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Alba Berlin'i ağırladı. Sarı-lacivertliler karşılaşmada 103-68'lik galibiyetle ayrıldı.

Nigel Hayes-Devis Bir Maçta 2 Rekor Kırdı

Fenerbahçe Beko'da forma giyen 29 yaşındaki ABD'li basketbolcu Nigel Hayes-Davis, maça damga vurdu. Hayes-Davis, attığı 50 sayıyla THY Euroleague tarihinin bir maçta en fazla sayı atan oyuncusu olurken, karşılaşmanın ilk çeyreğinde attığı 18 sayıyla Fenerbahçe Beko formasıyla bir maç çeyreğinde en fazla sayı atan oyuncu rekorunu da kırdı.