Mahkeme Son Noktayı Koydu: PSG'den Mbappe'ye Dev Tazminat

Paris İş Mahkemesi, Paris Saint-Germain kulübünün eski futbolcusu Kylian Mbappe'ye 61 milyon euro tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Mahkeme Son Noktayı Koydu: PSG'den Mbappe'ye Dev Tazminat
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Paris İş Mahkemesi, Paris Saint-Germain (PSG) kulübünün eski futbolcusu Kylian Mbappe ile ilgili önemli bir karar verdi. Fransa basınında yer alan haberlere göre 2024'te Real Madrid'e bonservissiz transfer olan Mbappe ile PSG arasındaki maaş ve sözleşme anlaşmazlığına ilişkin dava, Paris İş Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, dava sonucunda PSG’nin, Fransız futbolcuya ödenmeyen maaş ve primler karşılığında 61 milyon euro ödeme yapması gerektiğine hükmetti.

Mahkeme Son Noktayı Koydu: PSG'den Mbappe'ye Dev Tazminat - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Mbappe, haksız fesih ve imza primleri başta olmak üzere 10 ayrı kalemde eski kulübünden 263 milyon euro tazminat talep etmişti. PSG ise sözleşme uzatmama kararını gizlemek ve kulübü olası bir bonservis gelirinden mahrum bırakmakla suçladığı Mbappe’ye karşı 440 milyon euro tazminat talebiyle karşılık vermişti.

Bahis Soruşturmasında Yeni Gelişme! 224 Futbolcu ve 24 Hakeme Verilen Cezalar Belli OlduBahis Soruşturmasında Yeni Gelişme! 224 Futbolcu ve 24 Hakeme Verilen Cezalar Belli OlduSpor
45 Gün Ceza Almıştı... TFF'den 'Abdullah Kavukcu' Kararı45 Gün Ceza Almıştı... TFF'den 'Abdullah Kavukcu' KararıSpor

Kaynak: AA

Etiketler
PSG Mbappe
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Türkiye Kupası'nda Yeni 'VAR' Dönemi Türkiye Kupası'nda Yeni 'VAR' Dönemi
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Bahis Soruşturmasında Yeni Gelişme! 224 Futbolcu ve 24 Hakeme Verilen Cezalar Belli Oldu 224 Futbolcu ve 24 Hakeme Verilen Cezalar Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
GAİN'e Soruşturma, Gözaltılar Var: Şirkete Kayyım Atandı GAİN'e Soruşturma, Gözaltılar Var
Maaşlara Dengeleme Formülü Geliyor: O Meslekler İçin Yeni Düzenleme! 2026'da Devreye Girecek Maaşlara Dengeleme Formülü Geliyor: O Meslekler İçin Yeni Düzenleme! 2026'da Devreye Girecek
MHP'li Tokat Belediye Başkanı Kemal Yazıcıoğlu'nun Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu MHP'li Tokat Belediye Başkanı Kemal Yazıcıoğlu'nun Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Vergi Yüzsüzleri Listesi Belli Oldu! Zirvedeki Şirket Tanıdık Çıktı Vergi Yüzsüzleri Listesi Belli Oldu! Zirvedeki Şirket Tanıdık Çıktı
Hülya Avşar Parayı Aldı, Davadan Vazgeçti Hülya Avşar Parayı Aldı, Davadan Vazgeçti