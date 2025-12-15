45 Gün Ceza Almıştı... TFF'den 'Abdullah Kavukcu' Kararı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'ya verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon TL para cezasını kaldırıp 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon TL para cezası verdi.

45 Gün Ceza Almıştı... TFF'den 'Abdullah Kavukcu' Kararı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'ya verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon TL para cezasını kaldırdı. TFF, bunun yerine 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon TL para cezası verildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Galatasaray'ın İdarecisi Abdullah Kavukcu'nun PFDK’nın 11.12.2025 tarih ve E.2025-2026/2021 - K.2025-2026/1885 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

45 Gün Ceza Almıştı... TFF'den 'Abdullah Kavukcu' Kararı - Resim : 1

- Galatasaray A.Ş.’nin İdarecisi Abdullah Kavukcu’nun 04.12.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (YouTube) yayınlanan açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 3.000.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oybirliğiyle,

- Galatasaray A.Ş.’nin İdarecisi Abdullah Kavukcu’nun 04.12.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (YouTube) yayınlanan açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle alt sınırdan ayrılmayı gerektiren bir hal olmadığı kanaatiyle, FDT’nin 38/1-a ve 25/2. maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 2.000.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oyçokluğuyla, karar verilmiştir."

Galatasaray'dan Başakşehir Maçı İçin TFF'ye Başvuru!Galatasaray'dan Başakşehir Maçı İçin TFF'ye Başvuru!Spor
Aslan Ligde Kayıpsız: Galatasaray, Antalyaspor'u 4-1 YendiAslan Ligde Kayıpsız: Galatasaray, Antalyaspor'u 4-1 YendiSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Galatasaray TFF
Beşiktaş-Trabzonspor Maçından Galip Çıkmadı Beşiktaş-Trabzonspor Maçından Galip Çıkmadı
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor Maçı Sonrası Sert Sözler: 'Bu Akşam Tiyatro Oynandı' Sergen Yalçın'dan Maç Sonrası 'Tiyatro' Çıkışı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci'nin Uyuşturucu Testinin Sonucu Çıktı Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci'nin Test Sonucu Çıktı
Meteoroloji’den Kritik Uyarı: Kuvvetli Kar ve Tipi Geliyor Meteoroloji’den Kritik Uyarı: Kuvvetli Kar ve Tipi Geliyor
Güllü’nün Kızının Arkadaşı Sultan Nur Ulu, Cinayeti Anlattı: 'Tuğyan'ın Annesini Öldürme Nedeni...' Güllü’nün Kızının Arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun İfadesi Ortaya Çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel’in ‘Cemevi’ Sözlerine Tepki Gösterdi: ‘Apaçık Provokasyon’ Özgür Özel’in ‘Cemevi’ Sözlerine Sert Tepki
İşte Esad'ın Rusya'daki Sürgün Hayatı: Bakın Ne Eğitimi Alıyormuş? İşte Esad'ın Rusya'daki Sürgün Hayatı: Bakın Ne Eğitimi Alıyormuş?