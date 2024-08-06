Lille-Fenerbahçe Maçının 11'leri Belli Oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille karşısındaki ilk 11'i belli oldu.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lille karşısında sahaya çıkıyor.
Fransa'da saat 21.30'da başlayacak mücadelenin rövanşı 13 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
Karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Sarı lacivertlilerin yeni transferi Saint Maximin ilk kez sahaya çıkacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolundaki önemli sınavında sahaya süreceği ilk 11 belli oldu.
FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, İsmail, Tadic, Szymanski, Saint Maximin, Dzeko
LILLE: Chevalier, Tiago Santos, Meunier, Alexsandro, Dikaite, Haraldsson, Andre, Angel Gomes, Gudmundsson, Cabella, David