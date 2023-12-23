Liderlik düğümü çözülecek mi? Galatasaray yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

Fenerbahçe, yarın Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek. Süper Lig'de liderlik düğümü taraflardan birinin galip gelmesiyle bu maçta çözümlenebilir.

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Liderlik düğümü çözülecek mi? Galatasaray yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde geride kalan 16 maçta iki takım da 14'er galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle benzer performans sergileyerek ilk iki sırayı aldı.

Averajla lider durumda bulunan Fenerbahçe, attığı 44 golle ligin en çok skor üreten takımı konumunda bulunuyor.

Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayarak bu anlamda rekor kıran teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olduktan sonra Adana Demirspor ile deplasmanda berabere kaldı. Sarı-lacivertli takım, bu beraberliğin ardından ligde çıktığı 4 maçta VavaCars Fatih Karagümrük, EMS Yapı Sivasspor, Beşiktaş ve Mondihome Kayserispor maçlarını galibiyetle tamamladı.

FRED VE MERT HAKAN CEZALI

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 4 eksik bulunuyor. Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş ve Fred cezalı oldukları için yarın takımlarını yalnız bırakacak.

Sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc da Galatasaray karşısında oynayamayacak.

Sarı kart sınırında olan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo yarın derbide sarı kart görmesi durumunda 19. haftadaki İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

DZEKO SAHADA OLABİLİR

Sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen ve bu nedenle Mondihome Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçta riske edilmeyen golcü oyuncu Edin Dzeko, Galatasaray maçıyla formasına kavuşacak.

Ligde oynadığı 15 maçta 12 gol atıp takım arkadaşlarını da 4 kez golle buluşturan Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon forma giydiği 21 resmi maçta ise toplamda 16 gol atıp 7 asist yaparak 23 gole katkı sağladı.

SON 4 MAÇIN 3’ÜNDE YENİLGİ ALDI

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'la sahasında oynadığı son 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 3 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

Ülker Stadı'nda oynanan son derbiyi geçen sezon Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

Kaynak: AA

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