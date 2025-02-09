Kuşadasıspor, Bornova 1877’yi Rahat Geçti

3. Lig’de mücadele eden Kuşadasıspor, deplasmanda karşılaştığı Bornova 1877’yi 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek taraftarların yüzünü güldürdü.

Kuşadasıspor, Bornova 1877’yi Rahat Geçti

İzmir Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir performans ortaya koyan siyah-beyazlılar, haftayı üç puanı hanesine yazarak kapattı.

Maçın yıldızı ise Murat Çaydemir oldu. Hat-trick yaparak takımının gol yükünü sırtlayan golcü oyuncu, Kuşadasıspor’un galibiyetinde başroldeydi.

Takımın diğer golü ise Sabit Hakan Yılmaz’dan geldi.

Kuşadasıspor, Bornova 1877’yi Rahat Geçti - Resim : 1

Kaynak: İHA

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