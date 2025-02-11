Kupa Voley'de Çeyrek Final Heyecanı Yarın Başlıyor
2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final maçları yarın başlıyor. Yarın birbirinden önemli maçlar taraftarlarla buluşacak.
2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabı yarın başlayacak. Kupada birbirinden önemli maçlar izleyicilerle buluşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre turnuvada dörtlü finale yükselecek takımlar, 12-13 Şubat tarihlerindeki maçların ardından belli olacak.
Çeyrek final programı şöyle:
Yarın:
13.00 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (İBB Cebeci)
14.00 Fenerbahçe Medicana-Bahçelievler Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)
15.30 VakıfBank-Galatasaray Daikin (VakıfBank Spor Sarayı)
13 Şubat Perşembe:
19.00 Türk Hava Yolları-Beşiktaş (TVF Burhan Felek Vestel)
Kaynak: AA