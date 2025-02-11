Fenerbahçe'nin Transferi Suya Düştü

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Gabriel Souza transferinin suya düştüğü bildirildi. Oyuncunun sağlık kontrollerinde sakat olduğu tespit edildi.

Fenerbahçe'nin Transferi Suya Düştü

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminin son anlarında kadrosuna katmak için Vasco da Gama ile anlaşma sağladığı Gabriel Souza da Silva transferi son dakikada suya düştü.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, transferin iptal olduğunu sosyal medyadan duyururken, sağlık kontrollerinden geçen oyuncunun Brezilya’ya döndüğünü aktardı.

Gabriel Souza’nın sağ bacağında sakatlık tespit edilirken, oyuncunun bu sakatlık nedeniyle ameliyat olması gerektiği ve bu durumda sahalardan 8-10 ay uzak kalacağı belirtildi. Sarı-lacivertli kulübün anlaşmayı bu yüzden iptal etme kararı aldığı kaydedildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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