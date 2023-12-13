Kulis I Kulüpler Birliği toplantısında TFF'nin istifası talep edilebilir: 14-15 kulüp bunu istiyor

Halil Özer, Kulüpler Birliği toplantısından TFF yönetiminin istifa etmesine yönelik bir talep çıkabileceğini ve 14-15 kulübün buna destek vereceğini öne sürdü.

Kulis I Kulüpler Birliği toplantısında TFF'nin istifası talep edilebilir: 14-15 kulüp bunu istiyor

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, geçtiğimiz gün Süper Lig'deki oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırmış ve yumruk atmıştı.

Ankaragücü yöneticileri de Koca ile birlikte Meler'e saldırıda bulunmuştu.

Gündem haline gelen olaydan sonra Faruk Koca ve 3 kişi tutuklanmış, Koca ayrıca Ankaragücü başkanlığından istifa etmişti.

TFF, bugün Mehmet Büyükekşi liderliğinde saat 15:00'da toplanacak.

Kulüpler Birliği de saat 14:00'da bir toplantı gerçekleştirecek.

Spor yazarı Halil Özer, Kulüpler Birliği toplantısı öncesi bir kulis bilgisi paylaştı.

Özer şunları söyledi:

"Kulüpler birliği toplantısından enteresan kararlar çıkabilir. Şu anda yaklaşık 14-15 kulüp TFF’nin istifasını istiyor. Bakalım ne olacak?"

Kaynak: Gerçek Gündem

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