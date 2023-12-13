Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Bailly'nin menajerinden açıklama: Tepkimizi göstermeye hazırlanıyoruz

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Eric Bailly'nin menajeri kararı duyunca şoke olduklarını açıkladı.

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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Bailly'nin menajerinden açıklama: Tepkimizi göstermeye hazırlanıyoruz

Fenerbahçe’ye 3-1’lik skorla kaybedilen maçın ardından Beşiktaş’ta 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Kadro dışı bırakılan isimlerin arasında yer alan Eric Bailly’nin menajeri BBC’ye açıklamalarda bulundu.

Bailly’nin menajeri Rafaela Pimenta açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kadro dışı kalmasına şok olduk ve bu bizi çok şaşırttı. Eric’in yanlış bir şey yapmadığını bildiğimiz için tepkimizi göstermeye hazırlanıyoruz. Oyuncunun hakları ihlal ediliyor ve onu koruyacağımızdan emin olabilirsiniz.”

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