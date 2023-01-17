Konyaspor, Teknik Direktör İlham Palut ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Konyaspor’da İlhan Palut dönemi resmen sona erdi. Kulübün sosyal medya hesabından, “Teşekkürler İlhan Palut” notuyla yapılan açıklamada, “Kulübümüze 2 sene boyunca başarıyla hizmet eden Teknik Direktörümüz İlhan Palut ile yollarımızı ayırdık. İlhan Palut ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” denildi.

Kaynak: AA