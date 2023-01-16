Konyaspor'da, İlhan Palut ile yolların ayrıldığı iddia edildi

Konyaspor'da, Teknik Direktör İlhan Palut ile yolların ayrıldığı iddia edildi. Kulüp tarafından resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

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Konyaspor'da, İlhan Palut ile yolların ayrıldığı iddia edildi

Konyaspor'da yönetim, Teknik Direktör İlhan Palut ile yollarını ayırma kararı aldı. İHA'nin haberine göre, henüz resmi bir açıklama yapılmazken, tarafların fesih konusunda mutabakata vardığı iddia edildi.

Palut yönetimindeki Konyaspor, son olarak evinde Beşiktaş'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup olmuştu.

İKİ YIL ÖNCE KONYASPOR'UN BAŞINA GEÇMİŞTİ

İki yıl önce Konyaspor'da göreve başlayan başarılı teknik direktör, yeşil-beyazlılarla çıktığı 82 maçta 37 galibiyet, 26 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı.

Kaynak: İHA

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