Konyaspor İzne Çıktı

Süper Lig ekibi Konyaspor, bay geçeceği haftayı dinlenerek geçirecek. Oyuncular 6 günlük izne çıktı.

Konyaspor İzne Çıktı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasını bay geçecek olan Konyaspor, bugün gerçekleştiği antrenmandan sonra 6 günlük izne çıktı.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yoğun sis altında gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Futbolcuların, 4'de 4 jokerli oyunun ardından geçiş oyunu ve gol çalışması ile devam eden idman, koşu ile tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, antrenman sonrası 6 günlük izne çıkarken Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynayacakları Alanyaspor maçının hazırlıklarına 26 Aralık Perşembe günü yapacağı antrenman ile başlayacak.

Kaynak: İHA

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