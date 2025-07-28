Konferans Ligi'nde Rövanş Heyecanı Yarın Başlıyor

Temsilcimiz Başakşehir’in de mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak.

Konferans Ligi'nde Rövanş Heyecanı Yarın Başlıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Temsilcimiz Başakşehir’in de mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçlarının heyecanı yarın yaşanmaya başlayacak. Elemelerin rövanşında 50 maç yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turu rövanşında yarın ve 31 Temmuz Perşembe günü 50 maç yapılacak.

İlk maçı 1-0 kazanan RAMS Başakşehir, 31 Temmuz Perşembe günü saat 20.45'te Cherno More'yi ağırlayacak.

Cherno More'yi elemesi halinde RAMS Başakşehir'in 3. eleme turundaki rakibinin belirleneceği eşleşmede Viking, Koper'e konuk olacak. Viking, evindeki ilk karşılaşmada 7-0 galip geldi.

Rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Iberia (Gürcistan) - Levadia Tallinn (Estonya) (0-1)

21.00 Differdange (Lüksemburg) - The New Saints (Galler) (1-0)

21.30 Inter Escaldes (Andorra) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) (2-4)

31 Temmuz Perşembe:

18.30 Spartak Trnava (Slovakya) - Hibernians (Malta) (2-1)

19.00 Banga (Litvanya) - Rosenborg (Norveç) (0-5)

19.00 Spaeri (Gürcistan) - Austria Wien (Avusturya) (0-2)

19.00 Dila (Gürcistan) - Riga (Letonya) (1-2)

19.00 Sabah (Azerbaycan) - Petrocub (Moldova) (2-0)

19.00 Santa Coloma (Andorra) - Polissya (Ukrayna) (2-1)

19.00 HJK (Finlandiya) - Arda (Bulgaristan) (0-0)

19.45 Kalju (Estonya) - St. Patrick's (İrlanda) (0-1)

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Ilves (Finlandiya) (3-4)

20.00 Milsami (Moldova) - Buducnost (Karadağ) (0-0)

20.00 UNA Strassen (Lüksemburg) - Dundee United (İskoçya) (0-1)

20.00 Györi (Macaristan) - Pyunik (Ermenistan) (1-2)

20.00 Universitatea Cluj (Romanya) - Ararat (Ermenistan) (0-0)

20.00 AIK (İsveç) - Paide (Estonya) (2-0)

20.00 Zimbru (Moldova) - Astana (Kazakistan) (1-1)

20.00 Torpedo Kutaisi (Gürcistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1)

20.30 Brondby (Danimarka) - Boltfelag (Faroe Adaları) (1-1)

20.30 Universitatea Craiova (Romanya) - Sarajevo (Bosna Hersek) (1-2)

20.30 Beitar (İsrail) - Sutjeska (Karadağ) (2-1)

20.45 RAMS Başakşehir - Cherno More (Bulgaristan) (1-0)

21.00 Priştine (Kosova) - Larne (Kuzey İrlanda) (0-0)

21.00 Neman (Belarus) - Kosice (Slovakya) (3-2)

21.00 Akureyri (İzlanda) - Silkeborg (Danimarka) (1-1)

21.00 Koper (Slovenya) - Viking (Norveç) (0-7)

21.00 Hapoel Beer Sheva (İsrail) - AEK (Yunanistan) (0-1)

21.00 Santa Clara (Portekiz) - Varazdin (Hırvatistan) (1-2)

21.00 Maribor (Slovenya) - Paksi (Macaristan) (0-1)

21.00 Charleroi (Belçika) - Hammarby (İsveç) (0-0)

21.00 Puskas (Macaristan) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) (2-3)

21.00 Sparta Prag (Çekya) - Aktobe (Kazakistan) (1-2)

21.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Torpedo-Belaz (Belarus) (1-1)

21.15 Jagiellonia (Polonya) - Novi Pazar (Sırbistan) (2-1)

21.15 Lausanne (İsviçre) - Vardar (Kuzey Makedonya) (1-2)

21.15 Aris (Yunanistan) - Araz Nahçıvan (Azerbaycan) (1-2)

21.30 Zilina (Slovakya) - Rakow (Polonya) (0-3)

21.30 Valur (İzlanda) - Kauno Zalgiris (Litvanya) (1-1)

21.30 Rapid Wien (Avusturya) - Decic (Karadağ) (2-0)

21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) - Zalgiris (Litvanya) (0-0)

21.45 Dungannon (Kuzey İrlanda) - Vaduz (Lihtenştayn) (1-0)

21.45 Dinamo City (Arnavutluk) - Atletic Escaldes (Andorra) (2-1)

21.45 Floriana (Malta) - Ballkani (Kosova) (2-4)

21.45 Vikingur (İzlanda) - Vllaznia (Arnavutluk) (1-2)

21.45 Klaksvik (Faroe Adaları) - Radnicki (Sırbistan) (0-0)

22.00 Egnatia (Arnavutluk) - Dinamo Minsk (Belarus) (2-0)

22.00 Partizan (Sırbistan) - Oleksandriya (Ukrayna) (2-0)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - St Joseph's (Cebelitarık) (4-0)

22.00 Hajduk Split (Hırvatistan) - Zire (Azerbaycan) (1-1)

Kaynak: AA

Etiketler
UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir
Bir Kaşığı Anında Kana Karışıyor! Hem Demiri Fırlatıyor Hem Tansiyonu Dengeliyor Bir Kaşığı Anında Kana Karışıyor! Hem Demiri Fırlatıyor Hem Tansiyonu Dengeliyor
Beşiktaş'ın Kasası Dolacak! Gedson İçin Servet Beşiktaş'ın Kasası Dolacak! Gedson İçin Servet
Paraya Adını Veren Burçlar Açıklandı Paraya Adını Veren Burçlar Açıklandı
Fenerbahçe Stadında Tabela Değişti! işte Yeni Hali Fenerbahçe Stadında Tabela Değişti!
ÇOK OKUNANLAR
İhtiyaç Kredisi Çekecekler Dikkat! Oranlar Düşüyor, İşte Son Rakamlar... İhtiyaç Kredisi Çekecekler Dikkat! Oranlar Düşüyor, İşte Son Rakamlar...
Ünlü İş İnsanı Gökalp İçer'e 'Kasten Öldürme' Suçlaması: Günlerdir Komada Olan Genç Kadın Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Gökalp İçer'e 'Kasten Öldürme' Suçlaması: Genç Kadın Hayatını Kaybetti
Kamu Personelinin Zam Talebi Belli Oldu Kamu Personelinin Zam Talebi Belli Oldu
Ülkenin Dört Bir Yanı Alev Alev! Bakan Yumaklı Orman Yangınlarında Son Durumu Açıkladı Bakan 'Daha Riskli' Diyerek Açıkladı
Fenerbahçe'ye Piyango! Juventus Sıcak Bakıyor Fenerbahçe'ye Piyango! Juventus Sıcak Bakıyor