Kocaelispor başkanı istifa etti

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, görevinden İstifa etti. Olağanüstü genel kurul kararı alan kulüp yönetimi, Koyun'un yerine vekaleten Recep Durul'u getirdi.

Kocaelispor başkanı istifa etti

1. Lig'de 45 puanla 5. sırada yer alan Kocaelispor, başkan Engin Koyun'un istifa ettiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında, Başkan Engin Koyun'un istifasının kabulüne ve bilahare tarihi duyurulacak yeni olağanüstü seçimli genel kurula kadar bu göreve vekaleten Recep Durul'un belirlenmesine karar verildiğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız. Sayın Engin Koyun'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, vekaleten yeni yönetim kurulu başkanımız olarak belirlenen Recep Durul'a görevinde sonsuz başarılar dileriz."

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