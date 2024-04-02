Kobe Bryant’ın yüzüğü rekor fiyata satıldı

Ünlü basketbol yıldızı Kobe Bryant’ın 2000 NBA şampiyonluğuna ait yüzüğü rekor fiyata satıldı.

Kobe Bryant’ın yüzüğü rekor fiyata satıldı

Bir helikopter kazasında talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden Lakers’ın efsanevi oyuncusu Kobe Bryant’ın 2000 NBA şampiyonluğuna ait yüzüğü ünlü koleksiyoncu @goldinco tarafından 927 bin 200 dolara (29 milyon 207 bin 744 lira) satıldı.

Bryant’ın ilk şampiyonluğuna ait olan yüzük, Bill Russell’ın 2021’de 705 bin dolara (22 milyon 750 bin 350 lira) satılan 1957 şampiyonluk yüzüğünün rekorunu elinden aldı.

Yüzük Kobe tarafından babası Joe’ya hediye edilmişti. Goldin, X’te “Doğrudan Bryant Ailesi’nden elde edilen bu yüzük gerçektir ve Kobe tarafından babasına verilen tek şampiyonluk yüzüğü olduğunu doğrulayabiliriz” açıklaması yaparak yüzüğün aileden kendilerine geçtiğini belirtti.

Pek çok sporseverin bu tür hatıraların tarihin bir parçası olduğuna inanması nedeniyle yüzüğün satışı büyük tartışma yarattı.

Diğer yandan Kobe, 2013’te 2000 NBA şampiyonluk yüzüğünü de içeren bir çok NBA hatırasını satmaya çalıştığı için ailesine dava açmış, ailesi bu hamleden sonra bir özür açıklaması yayınlayıp “Kobe Bryant hatıraları ile ilgili açık artırma eylemlerimizden ve açıklamalarımızdan pişmanız. Oğlumuza yaşattığımız istemediğimiz acılardan dolayı özür diler, yıllardır verdiği maddi destek için teşekkür ederiz” sözleriyle geri adım atmıştı.

Bryant’ın ailesiyle arası her daim oldukça gergindi. Hatta yıllar sonra Bryant’ın soyunma odasında Larry O’Brien kupasını tutarken düşüncelere dalmış fotoğrafının, ailesinin Vanessa Bryant ile olan evliliğini onaylamadığı için finallere katılmamasına üzüldüğü için olduğu ortaya çıktı.

Etiketler
Kobe Bryant
Açmayan çiçekleri anında kendine getiriyor! Bitki dostu kürmüş... Açmayan çiçekleri anında kendine getiriyor! Bitki dostu kürmüş...
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan yabancı hakem çıkışı Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan yabancı hakem çıkışı
En 'dahi' 4 burç belli oldu... IQ seviyeleri diğer burçlardan çok daha iyiymiş En 'dahi' 4 burç belli oldu... IQ seviyeleri diğer burçlardan çok daha iyiymiş
Formula 1'in sahibi MotoGP'yi milyar dolarlık anlaşmayla satın aldı Formula 1'in sahibi MotoGP'yi milyar dolarlık anlaşmayla satın aldı
ÇOK OKUNANLAR
Babacan'ın 2023'te CHP ile ilgili sarf ettiği sözler gündem oldu Babacan'ın 2023'te CHP ile ilgili sarf ettiği sözler gündem oldu
İBB Meclisi üye sayıları belli oldu: CHP 184, AKP 130 sandalye aldı CHP 184, AKP 130 sandalye aldı
CHP'li Günaydın canlı yayında anlattı: "Süleyman Soylu, kadın hakime 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalmadınız?' demiş" "Süleyman Soylu, kadın hakime 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalmadınız?' demiş"
Nisan ayını zor geçirecek burçlar belli oldu: Sancılı bir ay onları bekliyor... Nisan ayını zor geçirecek burçlar belli oldu
Sinan Oğan malikanesinin kapılarını açtı: Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder Sinan Oğan malikanesinin kapılarını açtı