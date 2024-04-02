Kobe Bryant’ın yüzüğü rekor fiyata satıldı

Bir helikopter kazasında talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden Lakers’ın efsanevi oyuncusu Kobe Bryant’ın 2000 NBA şampiyonluğuna ait yüzüğü ünlü koleksiyoncu @goldinco tarafından 927 bin 200 dolara (29 milyon 207 bin 744 lira) satıldı.

Bryant’ın ilk şampiyonluğuna ait olan yüzük, Bill Russell’ın 2021’de 705 bin dolara (22 milyon 750 bin 350 lira) satılan 1957 şampiyonluk yüzüğünün rekorunu elinden aldı.

Yüzük Kobe tarafından babası Joe’ya hediye edilmişti. Goldin, X’te “Doğrudan Bryant Ailesi’nden elde edilen bu yüzük gerçektir ve Kobe tarafından babasına verilen tek şampiyonluk yüzüğü olduğunu doğrulayabiliriz” açıklaması yaparak yüzüğün aileden kendilerine geçtiğini belirtti.

Pek çok sporseverin bu tür hatıraların tarihin bir parçası olduğuna inanması nedeniyle yüzüğün satışı büyük tartışma yarattı.

Diğer yandan Kobe, 2013’te 2000 NBA şampiyonluk yüzüğünü de içeren bir çok NBA hatırasını satmaya çalıştığı için ailesine dava açmış, ailesi bu hamleden sonra bir özür açıklaması yayınlayıp “Kobe Bryant hatıraları ile ilgili açık artırma eylemlerimizden ve açıklamalarımızdan pişmanız. Oğlumuza yaşattığımız istemediğimiz acılardan dolayı özür diler, yıllardır verdiği maddi destek için teşekkür ederiz” sözleriyle geri adım atmıştı.

Bryant’ın ailesiyle arası her daim oldukça gergindi. Hatta yıllar sonra Bryant’ın soyunma odasında Larry O’Brien kupasını tutarken düşüncelere dalmış fotoğrafının, ailesinin Vanessa Bryant ile olan evliliğini onaylamadığı için finallere katılmamasına üzüldüğü için olduğu ortaya çıktı.