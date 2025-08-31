Kerem Benfica'ya Veda Etti

Fenerbahçe'yle anlaşan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica'ya veda etti. Milli oyuncu, paylaştığı mesajda "İlk maçımda sahadan çıkarken tüm stadyumun ayağa kalkıp beni alkışladığı anı asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bir sezonluk Benfica kariyerinin ardından Portekiz ekibine veda etti. 2024 yazında Galatasaray'dan Benfica’ya transfer olan milli oyuncunun yeni adresi Fenerbahçe. Kerem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Benfica taraftarına ve kulübe teşekkür ederek ayrılığını resmen duyurdu.

'ASLA UNUTMAYACAĞIM'

Kerem'in paylaşımında en dikkat çeken bölümlerden biri de taraftara yönelik şu sözleri oldu: "İlk maçımda sahadan çıkarken tüm stadyumun ayağa kalkıp beni alkışladığı anı asla unutmayacağım. O an sonsuza kadar kalbimde olacak."

Benfica formasıyla toplam 38 maça çıkan ve 9 gol – 7 asistlik performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu’nun kısa süre içinde İstanbul’a gelerek Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

