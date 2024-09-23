Kerem Aktürkoğlu-Orkun Kökçü Sohbeti Viral Oldu! Portekiz'de Bulamıyorlar, Farklı Yöntemler Deniyorlar

Herkesin gözü Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nda... Çıktığı iki maçta da gol sevinci yaşayan Aktürkoğlu, Portekiz'de en çok konuşulan isimlerden oldu. Türkiye ise hem Aktürkoğlu'nun Benfica performansını hem de Portekiz'deki yaşamını merak ediyor.

Takım arkadaşı Orkun Kökçü ile aralarında geçen diyalog ise sosyal medyada viral oldu. Benfica'nın paylaştığı görüntülerde, ikili 'helal et' üzerine sohbet ediyor. Kerem, Orkun'a "Burada restoranlar var mı yoksa hepsi Lizbon tarafında mı?" diye soruyor.

Orkun ise "Lizbon tarafında daha iyi restoranlar var. Burada pek çok açıkçası bizim oturduğumuz mahallede bir tane var. Ama genellikle ben buradan eve yemek götürüyorum. Ya da annem olsun babam olsun geldiklerinde yemek yapıyorlar" diye cevap veriyor.

Helal et bulmanın zor olduğunu belirten Orkun, "Bir sene boyunca Hollanda'dan getirttim. Orada bir kasabımız var" dedi. Kerem ise, "Bir yerle konuştum, helal et bulmak zormuş galiba. Artık İstanbul'dan falan kendimiz getirteceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem