Kayserispor'dan ayrılan Bernard Mensah, Suudi Arabistan'a gitti!

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Tai, Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ı kadrosuna kattı.

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Kayserispor'dan ayrılan Bernard Mensah, Suudi Arabistan'a gitti!

2022-2023 sezonunun tamamlanmasının ardından sarı kırmızılı kulüple sözleşmesi sona eren Bernard Mensah, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Tai'ye imza attı.

Bernard Mensah'ın yeni kulübü Al-Tai ile 2+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı ve Ganalı oyuncunun her sezon için yaklaşık 1,7 milyon Euro kazanacağı ifade edildi.

KAYSERİSPOR'A 2,8 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

28 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu 2017 yılında Atletico Madrid'den Kasımpaşa'ya kiralanmış, sonrasında Kayserispor'a önce kiralık sonra da 2,8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Bernard Mensah, Kayserispor’da gösterdiği performans ile 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.

SÜPER LİG'DE 143 MAÇA ÇIKTI

Ganalı orta saha oyuncusu Mensah Süper Lig'de forma giydiği 3 farklı takımda toplam 143 maçta 24 gol, 23 asist ve 9 bin 675 dakika süre alarak katkı sağladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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