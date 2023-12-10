Kayserispor 7 maçtır yenilmiyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Mondihome Kayserispor ve Siltaş Yapı Pendikspor kozlarını RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda paylaştı.

İlk yarının golsüz geçtiği karşılaşma da sessizliği ev sahibi takım ikinci yarı bozdu. Mame Thiam 61. dakikada Kemen'in pasında topu ağlarla buluşturdu. İkinci yarı oyuna giren Bahoken 90+1'de farkı 2'ye çıkardı.

Kayserispor mücadeleyi 2-0 kazanarak yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı ve puanını 29 yaptı. Pendikspor ise 13 puanda kaldı.