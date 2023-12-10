Ezeli rakipler Anıtkabir'de birleşti

GERÇEK GÜNDEM - SPOR Bugün iki köklü asırlık İzmir takımının, TFF 1. Lig’deki Göztepe'nin ve TFF 3. Lig’deki Karşıyaka'nın maçları Ankara deplasmandaydı.

İki takımın taraftarları da takımlarını yalnız bırakmamak için Başkent'in yolunu tuttular fakat stattan önce Anıtkabir'e giderek Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundular. Sarı kırmızılı Göztepe taraftarları ile yeşil kırmızılı KSK taraftarları ezeli rekabet içinde olsalar da Atatürk'te birleşip birlikte güzel görüntüler verdiler.

Öte yandan Göz Göz, üst sıraları ilgilendiren maçta klasman rakibi "Kara Kızıl" Gençlerbirliği'ni 3-0 ile geçerek puan cetvelinde 3.sıradaki yerini korudu. Göztepe'nin ilk golünü Nielsen siftah yaparak kafayla atarken, diğer iki golü ikinci yarıda oyuna giren Traore nefis şutlarla kaydetti. Gençlerbirliği ise maç 0-0 iken bir penaltı kaçırdı, hemen ardından da kırmızı kartla 10 kişi kalınca gardını düşürdü. Böylece Göztepe yeni hocası Stoilov ile ligde üçte üç yaptı. Göz Göz, hafta içi de 4. Tur maçında 1461 Trabzon FK'yı yine 3-0 ile geçip tur atlamıştı.

Karşıyaka ise bugünkü maçta rakibi Hacettepe 1945'e çekişmeli geçen maçta 4-3 kaybederek İzmir'e eli boş döndü.