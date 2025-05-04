Kayserispor 6 Maçtır Yenilmiyor
Kayserispor, Jakirovic'in göreve gelmesinin ardından yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.
Teknik direktör Sergej Jakirovic'in göreve gelmesinden sonra çıkışını sürdüren Bellona Kayserispor’un bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılı ekip ligde son 6 maçta yenilmeyerek 14 puan topladı.
Ligin 29. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 5-0 yenen Kayseri ekibi, 30. haftada Adana Demirspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. 31. haftada sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Kayserispor, 32. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalırken 33. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenmeyi başardı.
Ligde 19 maçta topladığı 16 puanla 17. sırada yer alırken takımın başına geçen Jakirovic, 13 müsabakada 25 puan toplamayı başardı.
Kaynak: AA