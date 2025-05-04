Karşıyaka'da Yaprak Dökümü Sürüyor

Karşıyaka Voleybol, smaçör pozisyonunda oynayan Dilara Gedikoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Geçen günlerde Kenia Carcaces, Liset Herrera Blanco ve İlarya Zararsız’a veda eden İzmir ekibi, şimdi de smaçör pozisyonunda oynayan Dilara Gedikoğlu ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon boyunca göstermiş olduğunuz emek, mücadele ve Karşıyaka ruhu için size sonsuz teşekkür ederiz. Hep birlikte çok güzel hatıralar biriktirdik ve büyük bir aile olduk. Yolunuz her zaman açık olsun. Karşıyaka her zaman sizin yuvanız olarak kalacak”ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA