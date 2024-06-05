Kadıköy'de lüks otelde yangın: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
İstanbul Kadıköy'de bir otelde yangın çıktı. Kalamış Caddesi'nde bulunan otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kadıköy'de bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fener Kalamış Caddesi'nde bulunan otelin havalandırma bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Müşteriler tedbir amaçlı bir süre otelin dışına çıkarıldı.
Otele gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, caddedeki trafik akışı kontrollü sağlandı.
Farklı ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının söndürülmesinin ardından müşteriler tekrar içeriye alındı, caddedeki trafik akışı da normale döndü.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: