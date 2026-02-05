Kadıköy’de Geri Dönüş Gecesi: Fenerbahçe Erzurumspor’a Geçit Vermedi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK’yı 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler puanını 6’ya yükseltirken, Erzurumspor FK 3 puanda kaldı.

CHOBANİ STADYUMU’NDA KRİTİK MÜCADELE

Chobani Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayan karşılaşmayı hakem Ömer Faruk Turtay yönetti. Turtay’ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Sabri Öğe yaptı.

İKİ TAKIMIN 11’LERİ

Fenerbahçe sahaya, Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın, Alvarez, İsmail Yüksek, Musaba, Nene, Fred, Kerem Aktürkoğlu

ilk 11’iyle çıktı.

Erzurumspor FK ise mücadeleye, Erkan Anapa, Ali Ülgen, Gerxhaliu, Cengizhan Bayrak, Ömer Kara, Adem Eren Kabak, Mert Önal, Sylla, Mustafa Fettahoğlu, Murat Cem Akpınar, Hüsamettin Yener

kadrosuyla başladı.

İLK YARIDA SÜRPRİZ ÜSTÜNLÜK

Maça baskılı başlayan taraf Fenerbahçe oldu. 13’üncü dakikada Nene’nin yakın mesafeden şutunda savunma çizgi üzerinde topu uzaklaştırdı. Erzurumspor FK ise 15’inci dakikada Hüsamettin’le etkili geldi ancak Çağlar Söyüncü’nün kritik müdahalesi gole izin vermedi.

Dakikalar 40’ı gösterdiğinde Erzurumspor FK öne geçti. Kaleci Mert Günok’un ceza sahası dışında uzaklaştırmak istediği top Kamil Efe Üregen’e çarptı, seken topu önünde bulan Mustafa Fettahoğlu boş kaleye gönderdi: 0-1. İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIDA AÇILDI

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 53’üncü dakikada eşitliği sağladı. Yiğit Efe Demir’in pasıyla ceza sahasına giren Nene’nin çevirdiği topu Asensio ağlara gönderdi.

70’inci dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun şık pasıyla savunma arkasına sarkan Talisca, aşırtma vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi

TALİSCA’DAN PENALTI VE NOKTA

76’ncı dakikada Mert Müldür’ün pasıyla ceza sahasına giren Talisca, Ömer Kara’nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 78’inci dakikada topun başına geçen Talisca, farkı ikiye çıkardı: Karşılaşma 3-1 skoruyla sona erdi.

KANTE TRİBÜNDEN İZLEDİ

Fenerbahçe’nin Al Ittihad’dan kadrosuna kattığı dünyaca ünlü orta saha N’Golo Kante, İstanbul’a gelişinin ardından Erzurumspor FK maçını tribünden takip etti.

KAMİL EFE ÜREGEN İÇİN İLK

Fenerbahçe altyapısından yetişen Kamil Efe Üregen, sarı-lacivertli formayla ilk kez resmi bir maçta 11’de sahaya çıktı. Genç oyuncu karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.





