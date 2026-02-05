Ankaraspor–Nazilli Maçına Şike İddianamesi: Şut Çekilmeyen Mücadele Mercek Altında

Nisan 2024’te oynanan Ankaraspor–Nazilli Belediyespor maçının şutsuz beraberliği yargıya taşındı. İki takıma da yarayan karşılaşma için hazırlanan şike iddianamesinde 52 şüpheli yer aldı, bahislerde olağandışı hareketlilik tespit edildi.

Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasında Nisan 2024’te oynanan ve iki takımın da şut çekmeden 0-0 sona eren karşılaşması, futbolda şike iddialarının odağına yerleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, maçla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iddianameyi 19 Ocak’ta tamamladı.

52 ŞÜPHELİ, 5’İ TUTUKLU

Hazırlanan iddianamede toplam 52 şüpheli bulunuyor. Soruşturma sürecinde şüphelilerden beşinin tutuklu olduğu öğrenildi. Savcılık, iki şüpheli için 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar, diğer şüpheliler için ise 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası talep etti.

BERABERLİK HER İKİ TAKIMA DA YARAMIŞTI

Söz konusu karşılaşmanın berabere sonuçlanması, lig dengelerini doğrudan etkilemişti. Bu sonuçla Ankaraspor, bir üst lige yükselme yolunda play-off oynamayı garantilerken, Nazilli Belediyespor ise ligi Zonguldak Kömürspor’un önünde bitirerek yalnızca bir puan farkla küme düşmekten kurtulmuştu.

Ankaraspor–Nazilli Maçına Şike İddianamesi: Şut Çekilmeyen Mücadele Mercek Altında - Resim : 1

ŞİKAYET ZONGULDAK KÖMÜRSPOR’DAN GELDİ

Maçın ardından ligde mağdur edildiğini savunan Zonguldak Kömürspor, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi şikayette bulundu. Bu başvuru, geçen yıl başlatılan ve futbolda bahis ilişkilerini inceleyen geniş kapsamlı soruşturmaya dahil edildi.

BAHİS RAPORLARI DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma dosyasına giren bahis endüstrisi raporlarında çarpıcı bulgular yer aldı. Rapora göre, karşılaşmanın berabere biteceğine dair olağandışı miktarlarda bahis oynandı. Ayrıca bahis şirketlerinin yüzde 69’unun bu maçı programlarından çıkardığı tespit edildi.

HESAPLARDA OLAĞANÜSTÜ HAREKETLİLİK İDDİASI

İddianamede, soruşturma kapsamında yer alan çok sayıda kişinin bahis hesaplarında yüksek tutarlı ve dikkat çekici para hareketleri olduğu da iddia edildi.

Kaynak: BBC Türkçe

