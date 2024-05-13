İzmir takımlarında son durum

GERÇEK GÜNDEM-Bu sezon 1. Lig için Play-Off'a kalan 2. Lig Beyaz Grup'tan Bucaspor 1928, Yeni Mersin İdmanyurdu'na, Kırmızı Grup'tan Menemen FK da 24Erzincanspor'a yenilerek ilk turda elenince gelecek sezon 1. Lig'de İzmir temsilcisi olmayacak.

1963-1964'ten bu yana en az bir takımla 1. Lig'de temsil edilen İzmir'i bu ligde bu sezona kadar şu 13 İzmir takımı temsil etti: Altay, Altınordu, Bergama, Bucaspor, Göztepe, İzmir Demirspor, İzmirspor, Karşıyaka, Menemen FK, Menemenspor, Ödemiş, Ülküspor ve Tire Gençlik.

Bucaspor 1928 ve Menemen FK'nın TFF 2. Lig'de Play-off'ta elenmesinin yanında 3. Lig’deki Karşıyaka da Play-off'un ilk turunda elenerek 2. Lig’e yükselme umudunu gelecek sezona bıraktı.

TFF 3. Lig'deki Aliağa Futbol ise Play-Off mücadelesini sürdürüyor. Bu sezon amatörden 3. Lig’e yükselen Tirespor ile Bergama Belediyespor, Bornova 1877 ve Karşıyaka 3. Lig'de mücadele edecek.

Kaynak: Gerçek Gündem