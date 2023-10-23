İşte Beşiktaş'ın 'seçim' tarihi

Beşiktaş, başkanlık seçiminin 10 Aralık'ta gerçekleştirileceğini açıkladı. Siyah-beyazlılarda 10 Aralık'ta çoğunluk sağlanamazsa seçim 17 Aralık'ta yapılacak.

İşte Beşiktaş'ın 'seçim' tarihi

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi tarihi açıklandı.

Siyah-beyazlılarda başkanlık seçimi 10 Aralık'ta yapılacak. Bu tarihte çoğunluk sağlanamazsa seçim 17 Aralık'ta olacak.

Konuya ilişkin Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:

"Yönetim Kurulumuz, bugün yaptığı toplantıda Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirilme tarihlerini belirlemiştir.

Buna göre; Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecektir. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü yapılacaktır.

Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 10 Aralık Pazar günü yapılacaktır. 10 Aralık Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 17 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

AHMET NUR ÇEBİ AÇIKLAMA YAPACAK

Beşiktaş'ta mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, seçimde adaylık durumuyla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacak.

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