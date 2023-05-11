İstanbulspor-Galatasaray maçının oynanacağı stat belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak İstanbulspor - Galatasaray müsabakasının Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na alındığını açıkladı.

İstanbulspor-Galatasaray maçının oynanacağı stat belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadelenin stadı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, karşılaşmanın 16 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacağını duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

Maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayan İstanbulspor, önümüzdeki ay oynanacak Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle bakıma alınan sahalarından dolayı maçlarını burada oynayamıyordu.

İstanbulspor-Galatasaray maçının Vodafone Park'ta oynanması gündeme gelmiş fakat bu talep Beşiktaş tarafından kabul edilmemişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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