İstanbulspor Amedspor Maçına Gaffar Okkan Tişörtü ile Çıktı

TFF 1. Lig’te İstanbulspor, Amedspor maçı öncesi ısınmaya Gaffar Okkan tişörtüyle çıktı. Maçtan önce TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da tüm sahayı turlayarak taraftarları selamladı.

Lig’deki 2. karşılaşmasına çıkan Amedspor’un maçını, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları, AKP milletvekilleri, DEM Parti ve CHP milletvekili protokolden takip ediyor.

İstanbulspor maçın saçın seremonisine, 'Önce vatan' pankartıyla sahaya çıktı.

Maç öncesi sahaya inen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, tarafları selamladı. Maçı Amedspor taraftarlarıyla birlikte izliyor.

ALİ GAFFAR OKKAN KİMDİR?

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1952'de dünyaya gelen Okkan, 30 Eylül 1970'te Polis Kolejinden, 29 Eylül 1973'te Polis Akademisinden mezun oldu. İzmir Emniyet Müdürlüğüne komiser yardımcısı olarak atanan Ali Gaffar Okkan, çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra 1983'te Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı, iki yıl sonra da şube müdürlüğüne terfi etti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda 1986'da görev alan Okkan, bu ilde 1992'de Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Okkan, 6 Aralık 1993'te 1'inci Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi edilerek, Kars Emniyet Müdürü olarak atandı. Ali Gaffar Okkan, 18 Kasım 1997'de ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevine başladı. Okkan bu arada Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden de mezun oldu.

Evli ve 2 çocuk babası Okkan, 24 Ocak 2001 günü 17.40 sıralarında makamından çıkarak valilik binasına doğru seyir halindeyken, Şehitlik semti Sezai Karakoç Bulvarı'nda pusuya düşürüldüğü silahlı saldırıda şehit oldu.

Hain saldırıda, Okkan'ın yanı sıra polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy da şehit düştü.