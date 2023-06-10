İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi UEFA'dan taraftarlara uyarı: "Taksi kullanmayın"

İstanbul'da Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi, UEFA taraftarlara taksi kullanmamalarını tavsiye etti.

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İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi UEFA'dan taraftarlara uyarı: "Taksi kullanmayın"

Gözler bu akşam İstanbul’da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finaline çevrilmişken, UEFA’dan İstanbul’a gelen taraftarlar için dikkat çeken bir uyarı geldi. UEFA tarafından hazırlanan rehberde, ulaşım için taksi kullanmamaları önerildi.

UEFA'nın web sitesinde yer alan rehberde, Manchester City ve Inter arasında oynanacak maç öncesinde, taraftarlara şehir için ulaşım için taksi önerilmedi. İlgili kısımda taksilerle ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Taksiler uygun bir seçenek gibi görünebilir ancak trafik tahmin edilemez ve beklediğinizden daha uzun sürebilir. Stadyum çevresindeki kapsamlı yol kapanmaları nedeniyle maç günü taksiye binmenizi önermiyoruz. Bunun yerine servis otobüsleri veya toplu taşıma araçlarıyla seyahat etmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Diğer günlerde, İstanbul'da taksiler ya da 'Taksis' yaygın olarak bulunur ve ücretleri taksimetre ile belirlenir."

Manchester City ile Inter arasında oynanacak final, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak.

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UEFA - Şampiyonlar Ligi İstanbul uber - taksi
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