İddia: Real Madrid, Bayern Münih'in yıldızı ile anlaştı

Real Madrid’in yaz döneminde eski NBA oyuncusu Serge Ibaka’yı transfer etmesi bekleniyor. Encestando’nun haberine göre, Real Madrid, Anadolu Efes ile anlaştığı iddia edilen Vincent Poirier’in yerini Ibaka ile doldurmayı planlıyor.

14 yıllık NBA kariyerine son veren Ibaka, geçtiğimiz sene Avrupa'ya dönmüş ve Bayern Münih’e transfer olmuştu. Kariyerinde Oklahoma City Thunder, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers ve Milwaukee Bucks formalarını giyen Ibaka, 2019 yılında Raptors’ın şampiyonluğunda kritik bir rol oynamıştı. Ayrıca, 2012 ve 2013 yıllarında NBA’in blok kralı unvanını kazandı.

34 yaşındaki tecrübeli uzun, 2023-24 EuroLeague sezonunda Bayern Münih formasıyla maç başına 12.6 sayı, 6.8 ribaund ve 1.2 blok ortalamaları ile oynadı.

IBAKA BİR DÖNEM REAL MADRID FORMASI DA GİYDİ

Bir dönem İspanya A Milli Basketbol Takımı’nda da forma giyen Ibaka, 2011’deki NBA lokavtı sırasında 2 ay boyunca Real Madrid’de oynamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem