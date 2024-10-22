Icardi'nin Hedefi En Çok Gol Atan Olmak

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı oyuncu olmaya çok yakın.

İspanya'nın dünyaca ünlü kulübü Barcelona'nın altyapısından yetiştikten sonra Sampdoria, Inter ve Paris Saint-Germain formaları giyen Icardi, 2022-2023 sezonu öncesinde Galatasaray'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılılara transfer olmadan önce 344 resmi maça çıkan Icardi, 173 kez fileleri havalandırdı. Yıldız santrfor, Inter formasıyla 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarında İtalya Ligi gol krallığı yaşadı.

PSG'de düşüşe geçen kariyerinde yolu Galatasaray ile kesişen Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda adeta küllerinden yeniden doğdu. Galatasaray'daki ilk sezonunda 24 Süper Lig maçında 22 gol atan Arjantinli santrfor, 2 Türkiye Kupası müsabakasında da 1 kez fileleri havalandırdı.

İlk sezonundaki performansıyla şampiyonluktaki en büyük paylardan birine sahip olan Icardi, taraftarın da en çok sevgi duyduğu futbolcu haline geldi.

Mauro Icardi, 1 kez daha fileleri havalandırması durumunda sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan ikinci yabancı oyuncu olan Milan Baros'u yakalayacak.

İlk 2 sezonunda 55 gol atan Icardi, bu sezona da iyi başladı. Çıktığı 11 resmi müsabakada 5 kez ağları havalandıran yıldız santrfor, sarı-kırmızılı takımdaki toplam gol sayısını 60'a yükseltti.

Icardi'nin Galatasaray'da resmi maçlarda en fazla gol atan yabancı oyuncu listesinde 61 golle ikinci sırada bulunan Çek santrfor Milan Baros'u yakalamasına 1, geçmesine ise 2 gol kaldı.

Kaynak: AA