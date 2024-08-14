Icardi'den Mourinho'ya Tepki: Ona Yakışmadı, Galatasaray En Büyüğü

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sabah antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Icardi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'u hedef almasını da eleştirdi.

Icardi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Şanslıyız diyebiliriz. İlk maçımızı kazandık. Evimizde galibiyetle, taraftarımızın önünde başladık. İnanılmaz iki sene geçirdik. Her zaman geliştireceğimiz yerler var ve buna odaklandık. Hepimiz hedefimize doğru yolculuğumuza devam edeceğiz.

'BİZİ DURDURMAYA ÇALIŞIP BAŞARISIZ OLDULAR'

Herkes biliyor Fenerbahçe'yle bir rekabetimiz var. Ülke için kötü oldu elenmeleri. Bizim de play-off maçımız var bunun için mücadele edeceğiz. Sosyal medya da bir iletişim aracı. Geçen sene birçok şey oldu saha dışında. Hocanın dedikleriyle ilgili sahanın dışında iki senedir bize karşı birçok şey yapıldı ama biz sahaya odaklandık ve üst üste iki sene şampiyon olduk. Bizi durdurmaya çalıştılar ama başarısız oldular. Rakibi bu şeyler rahatsız edebiliyor olabilir."

'GALATASARAY BURANIN EN BÜYÜĞÜ'

Icardi, Mourinho'nun Lille maçı öncesindeki basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili "Rakip takım hocası Okan Buruk, 4 metre saha içine giriyor kart görmüyor, bir futbolcuları rakibe yumruk atıyor kart görmüyor" demesine şöyle yanıt verdi:

"Mourinho gibi büyük bir hocanın önemsiz bir konuyla ilgili bu şekilde konuşuyor olması enteresan bir şey. Büyük takımlarda böyle bir şey yapmazdı diye düşünüyorum. Yaptığını da hatırlamıyorum. Galatasaray buranın en büyüğü. Bizim özel bir hocamız var. Herkese karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Sezonun bu kadar başındayken bunları konuşmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Sahaya odaklanıp ödülünü toplamayı bekleyeceğiz."

Kaynak: AA