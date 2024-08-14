Galatasaray'dan Zaha Açıklaması: Kalacak mı Gidecek mi?

Galatasaray'dan Zaha'nın geleceğine ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Sarı-kırmızılı ekibin Futbol Direktörü Cenk Ergün, sürecin devam ettiğinin altını çizdi.

Galatasaray'dan Zaha Açıklaması: Kalacak mı Gidecek mi?

Galatasaray’dan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan Wilfred Zaha ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün Zaha’nın akıbetine ilişkin konuştu.

Transfer süreciyle ilgili verilen bilgilerin olumsuz sonuçlar doğurabildiğini anlatan Ergün, “.Zaha'nın ayrılma talebi oldu. Bu süreç devam ediyor. Eğer görüşmeler istenilen şekilde devam ederse gerekli açıklamalar yapılacaktır” diye konuştu.

KEREM'E VE KÖHN'E TEKLİF VAR

Ergün ayrıca Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn’e gelen transfer tekliflerine de açıklık getirdi.

Ergün açıklamalarında şunları söyledi:

"Köhn'le ilgili de bir transfer talebi oldu. Tarafımıza resmi bir şekilde ulaşım oldu. Oyuncunun talebi bu teklifi değerledirmemek yönünde oldu. Köhn'le ilgili bir gelişme yok.

Kerem Aktürkoğlu sadece Galatasaray'ın değil milli takımımızın çok önemli oyuncusu. Kariyerini yurt dışında devam etme konusunda daha açık olduğunu bize bildirdi. Bizler de Kerem'in uygun görebileceği ve kulubün tatmin olduğu istekler olursa bunu değerlendirebileceğimizi söyledik. Kerem'e de ilgiler var. Transfer gerçekleşebilir aşamasında değiliz."

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