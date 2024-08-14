Dusan Tadic'ten Mevki Sorusuna Yanıt: 'Fenerbahçe'nin Askerleriyiz'

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1'in rövanşında Lille ile uzatmalara giden maçta 1-1 berabere kaldı ve elendi. Sarı lacivertli takımın Sırp futbolcusu Dusan Tadic, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Exxen'e konuşan Tadic şunları söyledi:

'ŞANSSIZ BİR PENALTI POZİSYONU VERDİK'

"Bana göre ilk maça baktığımzda son yediğimiz golü yemememiz gerekiyordu. Çok belirleyici anlar oldu iki maçta da. Maalesef şanssız bir penaltı pozisyonu vermiş olduk rakibimize. Bu maçın negatif kısımlarını değerlendireceğiz ve yolumuza devam edeceğiz."

'AVRUPA LİGİ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ'

"Şampiyonlar Ligi prestij açısından önemli ancak Avrupa Ligi de bizim için çok değerli. Gidebileceğimiz en uç noktaya gitmeye çalışacağız."

'BİZLER BU KULÜBÜN ASKERLERİYİZ'

"Bizler bu kulübün askerleriyiz. Hocamız bizden neyi istiyorsa biz de onu yerine getirmeye çalışıyoruz. Benim için hiç problem değil hangi pozisyonda oynadığım. Hoca nerede istiyorsa orada biz görevimizi yapmak zorundayız. En önemli şey Fenerbahçe. Biz de hocamızın bizden istediği şeyleri dinleyip elimizden geleni yapıyoruz."