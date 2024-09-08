Icardi'den Akıllarda Soru İşareti Yaratan Paylaşım: 'Gelecek Belirsiz'

Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraftarın aklında soru işareti oluşturacak ifadelere imza attı. Icardi, "“Gelecek belirsizliğini koruyor, ancak sizin gibi insanlar yanımdayken önümüze çıkan her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimizi biliyorum" dedi.

Icardi'den Akıllarda Soru İşareti Yaratan Paylaşım: 'Gelecek Belirsiz'

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kulübe imza atmasının yıldönümünde dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Sarı-kırmızılı kulübün Napoli’den Victor Osimhen’i transfer etmesiyle gözlerin çevrildiği Icardi, paylaşımında “Gelecek belirsizliğini koruyor” dedi.

Paylaşımında, taraftara seslenen Icardi, “Hepinizin desteği olmasaydı bu yolculuk aynı olmazdı” dedi. “Her çaba, her teşvik sözcüğü ve her küçük jest bu noktaya kadar gelmemizi mümkün kıldı” diyen Icardi, paylaşımında “Sadece hedeflerimize ulaşmakla kalmadık, aynı zamanda bir ekip ve birey olarak da büyüdük. Bu nedenle, bu yolculuğun bir parçası olan herkese en derin şükranlarımı sunuyorum. Sizler bu başarıda temel bir dayanak oldunuz” ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle noktaladı:

'TÜM KALBİMLE TEŞEKKÜR EDERİM'

“Gelecek belirsizliğini koruyor, ancak sizin gibi insanlar yanımdayken önümüze çıkan her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimizi biliyorum. Bağlılığınız ve tüm çabalarınız için tüm kalbimle teşekkür ederim.

2 yıldan beri Galatasaray denen bu büyük ailenin bir parçasıyım ve bu duyguyu sonsuza kadar dünyanın her köşesine taşıyacağım ve temsil edeceğim. Böylece küçük ve büyük 'Aslanlar' Türkiye'nin en iyi takımıyla gurur duyacaklar. Gerisi Tarih."

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