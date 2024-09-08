672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri: İşte Çeyrek Finale Yükselen 8 Başpehlivan

Kırkpınar'dan daha eski olduğu belirtilen 'Türk'ün ilk er meydanı' Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri bu yıl 672'ncisi düzenleniyor. Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen yarışmada 8 başpehlivan, çeyrek finale yükseldi.

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672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri: İşte Çeyrek Finale Yükselen 8 Başpehlivan

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesince ortaklaşa gerçekleştirilen "Türk'ün ilk er meydanı" Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ne, çok sayıda güreşçi katıldı. Başpehlivanlar ve pehlivanlar er meydanında kıran kırana mücadele etti.

Zorlu geçen mücadelenin ardından başpehlivanlardan Feyzullah Aktürk, Erkan Taş, Hamza Özkaradeniz, Orhan Okulu, Ali İhsan Batmaz, İsmail Balaban, Enes Doğan ve İsmail Koç çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Yarın devam edecek mücadelede tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı belli olacak.

290. Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri: Feyzullah Aktürk Başpehlivan Oldu290. Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri: Feyzullah Aktürk Başpehlivan OlduSpor

Kaynak: AA

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