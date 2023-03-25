Hollanda Milli Takımı'nı sarsan 'körili tavuk' krizi

Hollanda milli takımı, EURO 2024 eleme gruplarında Fransa ile oynayacağı maç öncesinde 'körili tavuk'la sarsıldı.

Hollanda Milli Takımı'nı sarsan 'körili tavuk' krizi

Hollanda Milli Takımı'nda körili tavuk yiyen Sven Botman, Cody Gakpo, De Ligt, Veerman ve Verbruggen zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Futbolcular, durumlarının çok kötü olması nedeniyle Fransa ve Cebelitarık ile oynanacak maçların kadrosundan çıkarıldı.

Körili tavuk krizine dair ilk açıklamada Hollanda'nın Liverpool forması giyen yıldız stoperi Virgil Van Dijk'ten geldi. Van Dijk, NOS'a yaptığı açıklamada "Bu hikaye nereden çıktı bilmiyorum. Ben de köri soslu tavuk yedim ve çok lezzetliydi. Kimsenin bir fikri yok. Böyle bir şey olacağını tahmin bile edemiyorum. Çok garipti. Takımımızdaki bazı oyuncular birdenbire hastalandı ve kamptan ayrılmak zorunda kaldı. Bu durum hepimizi gerçekten şok etti."

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