Volkan Demirel: Hatay’ı bırakmanın kendi kişiliğime doğru olmadığını düşündüm

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi sonrasında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, “Her gittiğimiz statta Hatayspor herkesin ikinci takımı olacaktır” dedi.

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Volkan Demirel: Hatay’ı bırakmanın kendi kişiliğime doğru olmadığını düşündüm

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. Programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, tüm kulüplere başarılar diledi.

Demirel, “Yeni sponsorumuzla beraber Süper Lig hayırlı olsun. Hatayspor olarak her ilde her statta Türk futboluna yakışır şekilde mücadele edeceğiz. Geçen sene talihsiz bir olay yaşadık. Deprem bu, Allah’tan gelen bir şey ama hayat devam ediyor. Kayıplarımız oldu ama bizim de hayata tutunmamız ve oradaki insanlara umut olmamız gerekiyor. Ligde elimizden geleni yapmaya çalışacağız, ligde tutunmaya çalışacağız. Düşmüşüz, kalmışız ama her şeyden önemlisi oradaki insanlara umut olmak. Futbol büyük bir organizasyon. Biz evimizi ayağa kaldırabiliyorsak, herkese umut olmak istiyoruz. Her insanın kendi ailesini, kendi hanesini ayağa kaldırması gerektiğini düşünüyorum. Ben de Hatayspor’da bunu yapmaya çalışıyorum ve inşallah depremzedelere bir nebze umut olabilirim” dedi.

“HER GİTTİĞİMİZ STATTA HATAYSPOR HERKESİN İKİNCİ TAKIMI OLACAKTIR”

Yaşanan deprem sonrası yeni sezonda maçlarını Mersin’de oynayacaklarını hatırlatılması üzerine Demirel, “Mersin halkından büyük destek görüyoruz. Onlar için lacivert-kırmızı forma yaptırdı. Ama bundan sonra her gittiğimiz statta Hatayspor herkesin ikinci takımı olacaktır. Misafirperverlik yapacaklardır. Biz de elimizden geldiğince hem Türk insanına hem Türk futboluna layık olacak şekilde mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“FUTBOLA İLK BAŞLADIĞIM GÜNDEN DAHA FAZLA HEYECANIM VAR”

Deprem sonrası Hatayspor’un ligden çekilmesi üzerine kendisine birçok teklifin olduğunun söylenmesinin üzerine Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, “Ben yaşadım ve bildiğim için Hatay’ı bırakmanın kendi kişiliğime doğru olmadığını düşündüm. Elimden geldiğince Hatayspor benim için hep en üst seviyede olacaktır. Orada çok insan tanıdım, tanıdığım çok insanı kaybettim. hem onları unutmamak hem de Hataylıları, 11 ilimizdeki depremzedeleri ayağa kaldırmak adına burada kaldım. Çok heyecanlıyım. Futbola ilk başladığım günden daha fazla heyecanım var. İnşallah oradaki insanlara umut olmak adına elimden geleni yapacağım” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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