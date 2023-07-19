Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin Konferans Ligi’nde oynayacağı maçların tarihi belli oldu

Konferans Ligi’nde bu yıl, Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Türkiye’yi temsil edecek. 2. Ön Eleme turundan turnuvaya başlayacak olan temsilcilerimizin maç tarihleri de belli oldu.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre La Fiorita/Zimbru eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu eşleşmedeki ilk maçını 26 Temmuz Çarşamba günü oynayacak.

Cluj ile karşı karşıya gelecek olan Adana Demirspor 27 Temmuz Perşembe, Dinamo Batumi/Tirana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak olan Beşiktaş ise 27 Temmuz Perşembe günü oynayacak.

İŞTE MAÇ TARİHLERİ

Fenerbahçe - La Fiorita/Zimbru (26 Temmuz Çarşamba, 21.00)

Cluj - Adana Demirspor (27 Temmuz Perşembe, 20.30)

Beşiktaş - Dinamo Batumi/Tirana (27 Temmuz Perşembe, 21.00)